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Общество

Мэр Оша вручил новую квартиру еще одной многодетной семье

В Оше многодетная семья получила сертификат на трехкомнатную квартиру. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Ош.

Жительница поселка «Эдельвейс» встретилась с мэром города Женишбеком Токторбаевым 26 июня во время открытия обновленной дачной дороги.

Во время разговора мэр пообещал подарить жилье семье с тройней, и спустя некоторое время он выполнил свое обещание, вручив семье сертификат на трехкомнатную квартиру.

Ранее мэр Оша уже дарил квартиры семье с детьми-тройняшками и другой семье с шестью детьми.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336238/
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