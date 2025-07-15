Мэр Оша вручил новую квартиру еще одной многодетной семье

В Оше многодетная семья получила сертификат на трехкомнатную квартиру. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Ош.

Жительница поселка «Эдельвейс» встретилась с мэром города Женишбеком Токторбаевым 26 июня во время открытия обновленной дачной дороги.

Во время разговора мэр пообещал подарить жилье семье с тройней, и спустя некоторое время он выполнил свое обещание, вручив семье сертификат на трехкомнатную квартиру.

Ранее мэр Оша уже дарил квартиры семье с детьми-тройняшками и другой семье с шестью детьми.