Мэр города Ош подарил квартиру еще одной семье с тройняшками

Мэр Оша Женишбек Токторбаев подарил квартиру еще одной семье с детьми-тройняшками. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета южной столицы.

Семья Тороевых после информации в СМИ о щедром подарке градоначальника одной семье с тройняшками также решила обратиться к властям города за помощью.

Сегодня семье вручили ключи от трехкомнатной квартиры. Теперь родители и их трое детей Амантай, Эсентай и Эртай будут жить в новом доме.

Напомним, ранее Женишбек Токторбаев вручил семье с шестью детьми документы на обещанную трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров.