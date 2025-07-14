Дорога между Ошем и Кара-Суу будет построена с расширением до четырех полос движения — по две в каждом направлении. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента КР в Ошской области.

Накануне полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев побывал с рабочим визитом в Кара-Суйском районе и на месте ознакомился с подготовкой к реконструкции важной автотрассы. В рамках визита были обсуждены проектные предложения и даны дополнительные рекомендации по улучшению концепции.

Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил в Оше, что строительство дороги Ош – Кара-Суу начнется в ближайшее время.

По словам Эльчибека Джантаева, соответствующим ведомствам даны конкретные поручения завершить подготовку проекта в кратчайшие сроки и приступить к реализации.

Согласно предварительному проекту, вдоль новой трассы предусмотрены тротуары для пешеходов и велосипедные дорожки, а также установка современного освещения и озеленение разделительной полосы.