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Общество

Дорога Ош — Кара-Суу будет расширена до четырех полос

Фото мэрии Оша. Дорога Ош – Кара-Суу будет расширена до четырех полос

Дорога между Ошем и Кара-Суу будет построена с расширением до четырех полос движения — по две в каждом направлении. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента КР в Ошской области.

Накануне полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев побывал с рабочим визитом в Кара-Суйском районе и на месте ознакомился с подготовкой к реконструкции важной автотрассы. В рамках визита были обсуждены проектные предложения и даны дополнительные рекомендации по улучшению концепции.

Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил в Оше, что строительство дороги Ош – Кара-Суу начнется в ближайшее время.

По словам Эльчибека Джантаева, соответствующим ведомствам даны конкретные поручения завершить подготовку проекта в кратчайшие сроки и приступить к реализации.

Согласно предварительному проекту, вдоль новой трассы предусмотрены тротуары для пешеходов и велосипедные дорожки, а также установка современного освещения и озеленение разделительной полосы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336097/
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