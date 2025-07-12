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Общество

За 10 лет в КР привлечено $0,62 миллиарда на климатические проекты

Утверждена Страновая программа сотрудничества с Зеленым климатическим фондом (ЗКФ) до 2027 года. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По его данным, этот стратегический документ определяет приоритетные климатические направления страны и перечень проектов, требующих международного финансирования.

В соответствии с Концепцией развития климатического финансирования в КР в период с 2010 по 2023 год Кыргызской Республике удалось привлечь значительный объем климатического финансирования от таких международных институтов, как Всемирный банк ($303,7 миллиона), Азиатский банк развития ($194,4 миллиона), структуры Германии ($73,1 миллиона) и Программа развития ООН ($63,1 миллиона). Финансирование предоставлялось в форме грантов и льготных кредитов.

Основными секторами-получателями климатических инвестиций в Кыргызстане являются энергетика, сельское хозяйство и водный сектор.

По данным Международной инициативы по прозрачности помощи (IATI), за 2010–2023 годы на проекты в энергетике было направлено $306,6 миллиона в сектор сельского, лесного хозяйства и рыболовства — $140,5 миллиона, а в водный сектор —$122,8 миллиона.

За период с 2011 по 2021 год в Кыргызскую Республику было привлечено около $0,62 миллиарда  на климатические проекты по каналам международной технической помощи. По показателю привлеченных ресурсов на душу населения Кыргызстан составляет около $8,6 на человека в год. При этом около 81 процента привлеченных финансовых средств составляют гранты.

Таким образом, отмечают в ведомстве, развитие климатического финансирования становится неотъемлемой частью государственной политики и устойчивого развития Кыргызской Республики, а роль министерства как координатора и национального партнера ЗКФ обеспечивает системность и стратегическую направленность всей климатической политики страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336049/
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