Во второй части фильма «Рай под ногами матерей» снимается российский комик

Во второй части фильма режиссера Руслана Акуна «Рай под ногами матерей» снимается российский комик Алексей Щербаков. Об этом в соцсетях сообщил другой режиссер — Алтынбек Казакбаев, который разместил фото.

Режиссер Руслан Акун продолжает съемки второй части фильма, которая будет называться «Бейиш: Апама кат» («Рай: Письмо матери»).

Картина выйдет в 2026-м. Режиссер Руслан Акун ранее писал в социальных сетях, что следующая часть будет называться «Рай: письмо матери».

Алексей Щербаков — российский комик и юморист. В 2012 году принял участие в комедийном шоу «Comedy Баттл». В 2015-м начал выступать в рубрике «Открытый микрофон» шоу Stand Up, а вскоре стал постоянным резидентом программы.

Напомним, премьера кыргызского фильма «Бейиш — эненин таманында» («Рай под ногами матерей») состоялась в марте прошлого года. Эта кинолента об удивительной истории 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне восьмилетнего ребенка.

Фильм показывали не только в Кыргызстане, но и в зарубежных странах — Казахстане, России, Узбекистане и даже в Малайзии. В Казахстане показ картины занял первое место по кассовым сборам — более $1 миллиона за четыре дня проката. Картина также удостоена призовых мест в ряде международных фестивалей.