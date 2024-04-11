Фильм Руслана Акуна «Бейиш эненин таманында» выйдет в широкий прокат в России

Фильм кыргызстанского кинорежиссера Руслана Акуна «Бейиш эненин таманында» выйдет в широкий прокат в России сегодня. Об этом сообщили в Министерстве культуры КР.

По данным ведомства, с 11 апреля в широкий прокат в России и Узбекистане выйдет фильм «Бейиш эненин таманында» («Рай под ногами матери»).

Отмечается, что впервые в истории современного отечественного кино кыргызский фильм выходит в широкий прокат в РФ.

Лента дублирована на русский язык. Ее планируют перевести на турецкий и арабские языки.

Фильм рассказывает удивительную историю 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребенка.

Это история о силе материнской любви.

Ранее сообщалось, что этот фильм возглавил кассовые сборы в Казахстане — более $1 миллиона.