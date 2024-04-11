12:45
USD 89.12
EUR 96.77
RUB 0.96
Общество

Фильм Руслана Акуна «Бейиш эненин таманында» выйдет в широкий прокат в России

Фильм кыргызстанского кинорежиссера Руслана Акуна «Бейиш эненин таманында» выйдет в широкий прокат в России сегодня. Об этом сообщили в Министерстве культуры КР.

По данным ведомства, с 11 апреля в широкий прокат в России и Узбекистане выйдет фильм «Бейиш эненин таманында» («Рай под ногами матери»).

Отмечается, что впервые в истории современного отечественного кино кыргызский фильм выходит в широкий прокат в РФ.

Лента дублирована на русский язык. Ее планируют перевести на турецкий и арабские языки.

Фильм рассказывает удивительную историю 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребенка.

Это история о силе материнской любви.

Ранее сообщалось, что этот фильм возглавил кассовые сборы в Казахстане — более $1 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291205/
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
Это не наша война. Акылбек Жапаров об отключении карты «Мир»
Акылбек Жапаров призвал мигрантов соблюдать законы и традиции страны пребывания
Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
Полностью разрушена одна из крупнейших электростанций Харьковской области
Кыргызстанцам в России рассказали об условиях выхода на пенсию
Теракт в «Крокус Сити». Двое из ориентировки находятся дома в Таджикистане — МВД
Теракт в «Крокус Сити Холле». Кыргызстан готов оказать всестороннюю помощь
Разыскиваемый за преступление в России задержан в Бишкеке
Выборы президента РФ. У посольства в Бишкеке большая очередь желающих голосовать
Создать ремонтную базу Минобороны Кыргызстана помогут специалисты из России
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Доллары для Садыра Жапарова. Сын Искендера Матраимова опровергает передачу денег Доллары для Садыра Жапарова. Сын Искендера Матраимова опровергает передачу денег
Здание швейного цеха пошло под снос в&nbsp;Кызыл-Аскере по&nbsp;решению суда Здание швейного цеха пошло под снос в Кызыл-Аскере по решению суда
Бизнес
Водитель &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; помог беременной женщине избежать родов в&nbsp;автомобиле Водитель «Яндекс Go» помог беременной женщине избежать родов в автомобиле
Сотрудники&nbsp;О! высадили ели и&nbsp;сосны на&nbsp;территории одной из&nbsp;бишкекских школ Сотрудники О! высадили ели и сосны на территории одной из бишкекских школ
Подключайте удобную и&nbsp;простую ККМ &laquo;О!Касса&raquo; Подключайте удобную и простую ККМ «О!Касса»
Объявлены скидки на&nbsp;товары до&nbsp;30&nbsp;процентов в&nbsp;честь дня рождения O!Store Объявлены скидки на товары до 30 процентов в честь дня рождения O!Store
11 апреля, четверг
12:33
Авария на ТЭЦ Бишкека. Предварительный ущерб составил 69,6 миллиона сомов Авария на ТЭЦ Бишкека. Предварительный ущерб составил 6...
12:29
В Кыргызстане предлагают создать центр подготовки к международным олимпиадам
12:24
Стала известна дата отключения горячей воды в Бишкеке
12:03
За сутки в Кыргызстане произошло семь пожаров
11:58
Жогорку Кенеш сократил ставки займов для ломбардов до 29,83 процента годовых