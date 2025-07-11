В МИД Кыргызстана обсудили изменения в визовой политике США

Состоялась встреча замминистра иностранных дел Алмаза Имангазиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Кыргызской Республике Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-американского сотрудничества в консульской сфере.

«Особое внимание уделено последним изменениям в визовой политике США в отношении граждан Кыргызстана. Алмаз Имангазиев выразил обеспокоенность кыргызской стороны в связи с указанными изменениями, подчеркнув необходимость конструктивного и предметного подхода к обсуждению данной темы, а также соблюдения принципов взаимности», — говорится в сообщении.

Лесли Вигери представил статистические данные, касающиеся пребывания граждан КР в США, и проинформировал о миграционных изменениях в визовой политике Америки.

По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации с целью выработки взаимоприемлемых решений.

Напомним, Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда для граждан еще 36 стран, в том числе Кыргызстана.

В новый список стран, которые могут столкнуться с запретом на выдачу виз или другими ограничениями, входят 25 африканских стран, включая важных партнеров США, таких как Египет и Джибути, а также страны Карибского бассейна, Центральной Азии и несколько островных государств Тихого океана.

Представитель Госдепартамента заявил, что не будет комментировать внутренние обсуждения или сообщения.