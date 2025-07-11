До 1 сентября нужно уплатить налог на жилые дома и придомовые участки

До 1 сентября необходимо уплатить налог на жилые дома и придомовые земельные участки. Об этом напоминает пресс-служба Государственной налоговой службы.

По ее данным, до 1 сентября необходимо уплатить:

налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности),

налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

«В случае несвоевременной уплаты налога физическим лицам предусмотрен штраф в 1 тысячу сомов, юридическим лицам – 5 тысяч сомов. Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg», – говорится в сообщении.