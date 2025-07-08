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Общество

Ваучер на педагогические специальности. Как его выиграть, чтобы поступить в вуз

Кыргызстане меняется система зачисления на педагогические специальности: вместо бюджетной формы обучения будет ваучерная. Что нужно знать об этом абитуриенту и чем ваучер лучше гранта?

1

Что такое ваучер?

Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором бюджетные средства следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности.

Важно! Заявку на участие надо подать до начала первого тура приема.

По предварительным данным, заявки принимают до 17.00 12 июля.

Ваучер предоставляют один раз и только на одну образовательную программу.

2

В чем отличие ваучера от гранта?

Раньше Министерство образования и науки распределяло гранты по вузам, исходя из их заявки. Теперь абитуриенты сами выбирают вуз, в котором они хотели бы учиться. Это может быть как государственное, так и частное высшее учебное заведение.

Стоимость ваучера в вузах составляет 42 тысячи 350 сомов в год.

Если стоимость обучения в частном вузе превышает стоимость ваучера, то оплата разницы производится за счет студента.

3

Какие вузы участвуют в программе?

Согласно данным портала «Абитуриент online», в пилотной апробации модели ваучерного механизма финансирования участвует 17 вузов, в том числе два частных — только те, кто выразил готовность присоединиться к проекту.

Список вузов для поступления по ваучерной программе:

  • Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына,
  • Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева,
  • Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова,
  • Бишкекский государственный университет имени К.Карасаева,
  • Кыргызский национальный аграрный университет имени К.Скрябина,
  • Кыргызско-Российский Славянский университет,
  • Ошский государственный университет,
  • Ошский государственный педагогический университет,
  • Кыргызско-Узбекский международный университет,
  • Джалал-Абадский государственный университет,
  • Иссык-Кульский государственный университет,
  • Нарынский государственный университет,
  • Таласский государственный университет,
  • Институт современных информационных технологии в образовании (ИСИТО),
  • Бишкекский музыкально-педагогический институт,
  • Международный университет имени К.Токтомаматова,
  • Международный университет в Центральной Азии.

Пилотная апробация не распространяется на образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, расположенные в Баткенской области.

4

Кто может участвовать?

Желающие обучаться по педагогическим специальностям и набравшие по основному тесту Общереспубликанского тестирования не менее 130 баллов.

5

Как получить ваучер?

Конкурс на получение гранта/ваучера проходит до начала приемной кампании в вузах — в системе «Абитуриент online» в разделе «Ваучер».

Он проводится в два этапа:

  • получение ваучера (до начала первого тура);

  • поступление в вуз (в рамках основных туров).

На первом этапе учитывают баллы ОРТ и социальную категорию (город, село, малый город, высокогорье). Выбор вуза не требуется.

На втором этапе абитуриенты, получившие ваучер на обучение по педагогическому направлению подготовки, выбирают вуз и участвуют в общем конкурсе на зачисление. На этом этапе ранжирование осуществляют только по количеству баллов (без учета социальной категории).

6

Сколько всего ваучеров?

Как сообщалось ранее, для подготовки педагогических кадров, планируется выделить около 2 тысяч грантов.

До начала приема вузы должны определить максимальное количество мест по педагогическим направлениям подготовки/специальностям, на которые они могут принять грантополучателей.

По данным на 12.30 8 июля, в системе зарегистрировали всего 97 претендующих на ваучер.

7

У кого есть льготы?

Льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью I и II групп, инвалидов с детства, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей.

В государственных вузах для них выделяются отдельные квоты.

Эта категория абитуриентов при наличии порогового балла ОРТ и подтверждающих документов подает заявку в выбранный государственный вуз в рамках первого тура без участия в конкурсе на ваучер. Он им предоставляется автоматически.

8

А что взамен ваучера?

После окончания обучения необходимо отработать два года в той организации, куда направит государство.

При отказе от работы по направлению, отчислении по неуважительной причине или по собственному желанию студент обязан возместить стоимость ваучера.

9

Что если не получил грант?

Контрактная форма обучения по-прежнему остается. Кроме того, можно попробовать поступить на другое направление подготовки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335550/
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