Ваучер на педагогические специальности. Как его выиграть, чтобы поступить в вуз

Кыргызстане меняется система зачисления на педагогические специальности: вместо бюджетной формы обучения будет ваучерная. Что нужно знать об этом абитуриенту и чем ваучер лучше гранта?

1 Что такое ваучер? Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором бюджетные средства следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности. Важно! Заявку на участие надо подать до начала первого тура приема. По предварительным данным, заявки принимают до 17.00 12 июля. Ваучер предоставляют один раз и только на одну образовательную программу.

2 В чем отличие ваучера от гранта? Раньше Министерство образования и науки распределяло гранты по вузам, исходя из их заявки. Теперь абитуриенты сами выбирают вуз, в котором они хотели бы учиться. Это может быть как государственное, так и частное высшее учебное заведение. Стоимость ваучера в вузах составляет 42 тысячи 350 сомов в год. Если стоимость обучения в частном вузе превышает стоимость ваучера, то оплата разницы производится за счет студента.

3 Какие вузы участвуют в программе? Согласно данным портала «Абитуриент online», в пилотной апробации модели ваучерного механизма финансирования участвует 17 вузов, в том числе два частных — только те, кто выразил готовность присоединиться к проекту. Список вузов для поступления по ваучерной программе: Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына,

Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева,

Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова,

Бишкекский государственный университет имени К.Карасаева,

Кыргызский национальный аграрный университет имени К.Скрябина,

Кыргызско-Российский Славянский университет,

Ошский государственный университет,

Ошский государственный педагогический университет,

Кыргызско-Узбекский международный университет,

Джалал-Абадский государственный университет,

Иссык-Кульский государственный университет,

Нарынский государственный университет,

Таласский государственный университет,

Институт современных информационных технологии в образовании (ИСИТО),

Бишкекский музыкально-педагогический институт,

Международный университет имени К.Токтомаматова,

Международный университет в Центральной Азии. Пилотная апробация не распространяется на образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, расположенные в Баткенской области.

4 Кто может участвовать? Желающие обучаться по педагогическим специальностям и набравшие по основному тесту Общереспубликанского тестирования не менее 130 баллов.

5 Как получить ваучер? Конкурс на получение гранта/ваучера проходит до начала приемной кампании в вузах — в системе «Абитуриент online» в разделе «Ваучер». Он проводится в два этапа: получение ваучера (до начала первого тура);

поступление в вуз (в рамках основных туров). На первом этапе учитывают баллы ОРТ и социальную категорию (город, село, малый город, высокогорье). Выбор вуза не требуется. На втором этапе абитуриенты, получившие ваучер на обучение по педагогическому направлению подготовки, выбирают вуз и участвуют в общем конкурсе на зачисление. На этом этапе ранжирование осуществляют только по количеству баллов (без учета социальной категории).

6 Сколько всего ваучеров? Как сообщалось ранее, для подготовки педагогических кадров, планируется выделить около 2 тысяч грантов. До начала приема вузы должны определить максимальное количество мест по педагогическим направлениям подготовки/специальностям, на которые они могут принять грантополучателей. По данным на 12.30 8 июля, в системе зарегистрировали всего 97 претендующих на ваучер.

7 У кого есть льготы? Льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью I и II групп, инвалидов с детства, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. В государственных вузах для них выделяются отдельные квоты. Эта категория абитуриентов при наличии порогового балла ОРТ и подтверждающих документов подает заявку в выбранный государственный вуз в рамках первого тура без участия в конкурсе на ваучер. Он им предоставляется автоматически.

8 А что взамен ваучера? После окончания обучения необходимо отработать два года в той организации, куда направит государство. При отказе от работы по направлению, отчислении по неуважительной причине или по собственному желанию студент обязан возместить стоимость ваучера.