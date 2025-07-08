Ваучер на педагогические специальности. Как его выиграть, чтобы поступить в вуз

Кыргызстане меняется система зачисления на педагогические специальности: вместо бюджетной формы обучения будет ваучерная. Что нужно знать об этом абитуриенту и чем ваучер лучше гранта?
Что такое ваучер?
Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором бюджетные средства следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности.
Важно! Заявку на участие надо подать до начала первого тура приема.
По предварительным данным, заявки принимают до 17.00 12 июля.
Ваучер предоставляют один раз и только на одну образовательную программу.
В чем отличие ваучера от гранта?
Раньше Министерство образования и науки распределяло гранты по вузам, исходя из их заявки. Теперь абитуриенты сами выбирают вуз, в котором они хотели бы учиться. Это может быть как государственное, так и частное высшее учебное заведение.
Стоимость ваучера в вузах составляет 42 тысячи 350 сомов в год.
Если стоимость обучения в частном вузе превышает стоимость ваучера, то оплата разницы производится за счет студента.
Какие вузы участвуют в программе?
Согласно данным портала «Абитуриент online», в пилотной апробации модели ваучерного механизма финансирования участвует 17 вузов, в том числе два частных — только те, кто выразил готовность присоединиться к проекту.
Список вузов для поступления по ваучерной программе:
- Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына,
- Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева,
- Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова,
- Бишкекский государственный университет имени К.Карасаева,
- Кыргызский национальный аграрный университет имени К.Скрябина,
- Кыргызско-Российский Славянский университет,
- Ошский государственный университет,
- Ошский государственный педагогический университет,
- Кыргызско-Узбекский международный университет,
- Джалал-Абадский государственный университет,
- Иссык-Кульский государственный университет,
- Нарынский государственный университет,
- Таласский государственный университет,
- Институт современных информационных технологии в образовании (ИСИТО),
- Бишкекский музыкально-педагогический институт,
- Международный университет имени К.Токтомаматова,
- Международный университет в Центральной Азии.
Пилотная апробация не распространяется на образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, расположенные в Баткенской области.
Кто может участвовать?
Желающие обучаться по педагогическим специальностям и набравшие по основному тесту Общереспубликанского тестирования не менее 130 баллов.
Как получить ваучер?
Конкурс на получение гранта/ваучера проходит до начала приемной кампании в вузах — в системе «Абитуриент online» в разделе «Ваучер».
Он проводится в два этапа:
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получение ваучера (до начала первого тура);
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поступление в вуз (в рамках основных туров).
На первом этапе учитывают баллы ОРТ и социальную категорию (город, село, малый город, высокогорье). Выбор вуза не требуется.
На втором этапе абитуриенты, получившие ваучер на обучение по педагогическому направлению подготовки, выбирают вуз и участвуют в общем конкурсе на зачисление. На этом этапе ранжирование осуществляют только по количеству баллов (без учета социальной категории).
Сколько всего ваучеров?
Как сообщалось ранее, для подготовки педагогических кадров, планируется выделить около 2 тысяч грантов.
До начала приема вузы должны определить максимальное количество мест по педагогическим направлениям подготовки/специальностям, на которые они могут принять грантополучателей.
По данным на 12.30 8 июля, в системе зарегистрировали всего 97 претендующих на ваучер.
У кого есть льготы?
Льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью I и II групп, инвалидов с детства, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей.
В государственных вузах для них выделяются отдельные квоты.
Эта категория абитуриентов при наличии порогового балла ОРТ и подтверждающих документов подает заявку в выбранный государственный вуз в рамках первого тура без участия в конкурсе на ваучер. Он им предоставляется автоматически.
А что взамен ваучера?
После окончания обучения необходимо отработать два года в той организации, куда направит государство.
При отказе от работы по направлению, отчислении по неуважительной причине или по собственному желанию студент обязан возместить стоимость ваучера.
Что если не получил грант?
Контрактная форма обучения по-прежнему остается. Кроме того, можно попробовать поступить на другое направление подготовки.