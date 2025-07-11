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Общество

Финнадзор предлагает создать страховой пул для обеспечения выплат при ЧС

В Кыргызстане Служба регулирования и надзора за финансовым рынком КР предлагает создать страховой пул для обеспечения выплат владельцам жилья, пострадавших при стихийных бедствиях. Законопроект с описанием проблемы и регулированием выплат опубликовали на сайте ведомства.

Сообщается, что в действующей редакции Закона КР «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» отсутствует механизм коллективного резервирования и распределения страховых рисков при обязательном страховании жилых помещений (ОСЖ). С 2020 по 2024 годы было более 40 землетрясений, но компенсации по ОСЖ были отклонены из-за несоответствия критериям.

Страховой пул будет накапливать часть страховых взносов и обеспечивать коллективные выплаты в случае массовых убытков. Он обеспечит устойчивость страховых организаций к катастрофическим рискам за счет коллективного резервирования и перестраховочной поддержки. 

Дополнительные затраты для страховых организаций в связи с созданием пула не потребуются. Также снизится нагрузка на госбюджет при ЧС, так как компенсации ущерба будут осуществляться за счет ресурсов пула.

Отмечается, что в совокупности это приведет к укреплению доверия граждан к системе обязательного страхования и повысит прозрачность процедур выплаты страхового возмещения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335940/
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