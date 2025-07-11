6 лет ожидания: Орунтаев требует от «НБК» ускорить строительство домов

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев провел встречу с представителем строительной компании «НБК» и недовольными жителями. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

По их данным, встреча состоялась у многоквартирного дома в «немецком квартале». Министр осмотрел ход строительства и потребовал ускорить строительство и устранить проблемы, на которые указали дольщики.

«6 лет жители двух блоков не могут въехать в свои дома. Даем срок 10 дней для того, чтобы активировать работу стройкомпании. Никаких отлагательств не будет. Сотрудник Минстроя будет прикреплен на данный объект и контролировать проделанную работу. Если за предоставленный срок никаких продвижений не будет, то мы будем обращаться в правоохранительные органы», — подчеркнул Нурдан Орунтаев.