В России трудовым мигрантам, чьих детей не приняли в школу, грозит выдворение. Об этом журналистам сообщила правозащитница, исполнительный директор Межнационального информационного центра Нурзида Бенсгиер.

По ее словам, мигрантов, дети которых не сдадут экзамен по русскому языку и не поступят в школу, могут выдворить из РФ. Она добавила, что такая инициатива находится на рассмотрении в профильных ведомствах и Государственной думе.

Нурзида Бенсгиер подчеркнула, что большинство мигрантов не осознают, что их детям нужно сдавать экзамен для поступления в школу. Также им сложно собрать пакет документов, необходимый для прохождения тестирования.

«Ну и в целом, видимо, остается большой процент родителей, въехавших с детьми, но не озабоченных их школьным образованием. Эти иностранные граждане не собирались и не собираются включать детей в систему образования России. Не исключено, что вскоре они будут подлежать выдворению за неисполнение родительских прав и нарушение права ребенка на образование», — отметила эксперт.

По ее словам, на федеральном уровне обсуждается нормативный акт, призванный регулировать этот процесс. Теоретически родители детей, не принятых в школу, должны самостоятельно покинуть страну — или их выдворят за совершение административного правонарушения.

Остаться в России они смогут, например, если дети учатся дистанционно в каком-то образовательном учреждении на родине либо обучаются в школе при посольстве родной страны, если такие существуют.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Позже стало известно, что в России решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку.