Более 100 человек пострадали от пищевых отравлений в Бишкеке в 2025 году

В Бишкеке за шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 78 случаев пищевого отравления, пострадали 112 человек. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила санитарный врач столичного Центра госсанэпиднадзора Кундуз Есенгулова.

По ее словам, зафиксировано три случая ботулизма.

Отметим, ботулизм — острое токсическое заболевание, которое развивается в результате употребления продуктов, зараженных токсином бактерий Clostridium botulinum, чаще всего некачественно приготовленных консервов.

По данным столичного Центра госсанэпиднадзора, за пять месяцев 2025-го в Бишкеке зарегистрировано 2 тысячи 840 зараженных острыми кишечными инфекциями, что примерно на 40 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.