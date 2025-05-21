Штрафы на 7 миллионов и 25 пострадавших. Как в Бишкеке проверяют общепит

За четыре месяца 2025 года из-за несоблюдения гигиены питания и других нарушений оштрафовали 566 ответственных лиц на общую сумму 7,5 миллиона сомов. Приостановлена эксплуатация 43 объектов — кафе и других точек общественного питания. Такие данные предоставили в столичном центре госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, для устранения нарушений выдали 224 санитарных предписания.

Как сообщил 24.kg заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН города Бишкека Махамат Мурзашев, временно, до устранения нарушений, закрывают обычно те пищевые объекты, где очень грязно, нет водопровода или канализации.

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«Кто-то за два дня может устранить недостатки — провести генеральную уборку, например. На установку водопровода или подключение к канализации уходит примерно 1-1,5 месяца. Предприниматели обычно стараются устранять все нарушения по предписаниям. Если повторная проверка проходит нормально, то даем разрешение на открытие, иначе объекты остаются закрытыми», — сказал он.

Махамат Мурзашев напомнил об отмене моратория на проверки бизнеса в 2025 году.

«Запрет снят, поэтому работаем планово. Но это значит проведение согласованных проверок один раз в год по направлению через Министерство экономики и коммерции, не чаще. При выявлении нарушений штрафуем, при грубых нарушениях — закрываем до их устранения. План проверок официально опубликован на сайте Минэкономики, то есть все объекты заранее знают, когда мы придем.

Некоторые именно в это время специально закрываются, срок направления проходит, и повторно к ним приходить мы не можем, поэтому проверка откладывается на год. Махамат Мурзашев

Но спасибо и на том, что раз в год можем проверять, ведь последние четыре года был мораторий на проверки», — отметил завотделом.

Он добавил, что по законодательству, если объект новый, то первые три года он не подлежит проверке: «Допустим, в 2025-м открылся новый ресторан, мы сможем его проверить только через три года. Если объект переоформят или переименуют, то он тоже считается новым, и снова мы не можем проверять».

В 2025 году ЦГСЭН планирует проверить 1 тысячу 950 пищевых объектов в Бишкеке, включая кафе и магазины.

«У нас работает всего восемь врачей, поэтому нагрузка на них высокая. В день проверяют 16-20 объектов. На зарплате 15 тысяч сомов молодые специалисты не задерживаются. Обучаются, опыта набираются и уходят максимум через 2-3 года», — посетовал Махамат Мурзашев.

По его данным, за четыре месяца по Бишкеку отравились 25 человек, в основном от фастфуда, йогуртов, колбасных изделий.

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«Иногда люди сами нарушают нормы: забывают продукты на подоконнике, в багажнике машины, а утром употребляют в пищу или едят блюда трехдневной давности. В ходе расследования наши врачи все это выясняют. Если человек попадает в инфекционную больницу и ему ставят диагноз «пищевое отравление», нам приходит экстренное извещение, на основании которого мы организуем проверку без предупреждения. В случае жалоб граждане тоже могут к нам обратиться в электронном виде, мы проверим объект, но в этом случае только после согласования с Минэкономики», — пояснил Махамат Мурзашев.

Он подчеркнул, что летом традиционно увеличивается количество пищевых отравлений и различных кишечных инфекций и призвал соблюдать меры предосторожности.

«Если вы посещаете точки общепита, смотрите на состояние помещения, на внешний вид реализаторов, сотрудников, иногда продавцы работают с пищевыми продуктами грязными руками, и тут же берут деньги. Все это может быть чревато. Санэпидемстанция не может быть постоянным охранником — один раз в год только успеваем проверять. Поэтому каждый человек должен заботиться о своем здоровье сам», — резюмировал Махамат Мурзашев.