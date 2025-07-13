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Общество
Сюжет: Полезные советы

Пациентов с хронической болезнью почек все больше. О причинах рассказала врач

Во всем мире отмечается неуклонный рост числа пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). По последним данным Министерства здравоохранения, в Кыргызстане более 4 тысяч человек получают гемодиализ, на что государство выделяет 2,5 миллиарда сомов.

О том, с чем это связано, как сохранить здоровые почки и не оказаться на диализе, 24.kg рассказала нефролог отделения трансплантации почки НЦОМиД Насира Бейшебаева.

— По информации Минздрава, еженедельно 20 человек переходят на заместительную почечную терапию методом гемодиализа. Какие причины приводят к этому?

— Это мировая статистика, она актуальна и для Кыргызстана. С тех пор, как государство начало финансировать диализ, появилась более точная статистика. Раньше эти больные шли под разными «масками», и если был случай смертности, то, скорее всего, он шел под другими причинами, например, сердечная недостаточность или что-то еще.

Есть группы риска. У этих людей почка — целевой орган, который может страдать из-за другого базового заболевания. Таким образом, ХБП может возникнуть непосредственно из-за заболевания почек, но может быть связано и с другими причинами, где почка является таргетным органом.

К этим заболеваниям относятся диабет, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, ожирение.

Климатические, физические условия (переохлаждение, травмы, инфекции) могут способствовать прогрессированию основных заболеваний.

— Кто нуждается в заместительной почечной терапии чаще всего?

— Пациенты с сахарным диабетом. Мировая статистика говорит о том, что число больных диабетом будет расти в геометрической прогрессии, и нас это тоже касается. Почка при диабете — таргетный орган, который будет страдать и определять качество и длительность жизни пациента.

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— Какие признаки могут указывать на то, что почки работают хуже нормы?

— Это определяется по показателям остаточного азота в крови, креатинина и мочевины.

Алгоритм заболеваний почек складывается из показателей изменений в анализах мочи. Этот доступный анализ позволяет говорить, есть ли проблемы у человека и стоит ли его отправлять к специалисту для более детального обследования.

Если изменения в исследованиях (анализ мочи, биохимический анализ крови, повышенный уровень остаточного азота в крови, мочевины, креатинина, электролитных показателей) сохраняются три месяца, то это говорит о ХБП.

Хроническая болезнь почек — это медленно прогрессирующее (от нескольких месяцев до нескольких лет) ухудшение способности почек фильтровать метаболические продукты жизнедеятельности, поступающие из крови.

— Есть ли наследственная предрасположенность к ХБП?

— Да. Наследственность — одна из причин хронической болезни почки в возрастной категории «дети и подростки».

— При какой стадии людям назначают диализ?

— Скорость клубочковой фильтрации — это главный показатель функции почек, от которого зависит прогноз для течения основного заболевания, жизни и рисков, связанных с различными медицинскими вмешательствами.

В норме скорость клубочковой фильтрации в среднем равна 80-120 миллилитров в минуту. Но есть международные стандарты в зависимости от пола, возраста и расовой принадлежности. Когда скорость достигает 15 миллилитров в минуту, пациент нуждается в заместительной почечной терапии, подключении диализа.

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— Есть какие-то альтернативы диализу?

— Вообще, есть два варианта диализа:

  • гемодиализ — процедура очистки крови от токсинов и излишков жидкости вне организма с использованием искусственного фильтра, через который проходит кровь пациента и уже очищенной возвращается обратно;
  • перитонеальный диализ — метод искусственного очищения крови от токсинов, основанный на фильтрационных свойствах брюшины больного.

В нашей стране есть оба метода диализа. Перитонеальный

более предпочтителен детям. Мы бы его предлагали и взрослым, но его делает сам пациент дома. Это должен быть ответственный и обучаемый человек. В большинстве случаев у нас взрослые предпочитают гемодиализ, когда им не нужно ничего делать самим.

Альтернатива — трансплантация почки.

— Как людям с повышенным риском (диабетикам, гипертоникам) не дойти до диализа?

— Нужно достигнуть целевых значений контроля основного заболевания.

При каждом заболевании, в том числе при гипертонической болезни, диабете, есть так называемые целевые значения контроля (веса, уровня глюкозы в крови, артериального давления и так далее), которых следует придерживаться.

Отсутствие контроля по ведению базового заболевания и эффекта по главным индикаторам качества с каждым разом будет приближать к дополнительным изменениям других систем.

Не нужно придумывать велосипед. Самообразование, самосознание, самодисциплина — вот, что очень важно.

— Правда ли, что избыток белка в рационе перегружает почки?

— Избыток белка перегружает не только почки, но и другие органы.

Для взрослых физиологическая суточная потребность белка в среднем составляет один грамм на килограмм веса. Хотя есть небольшие отклонения, когда можно считать из расчета 0,8 или 1,5 грамма на килограмм.

В среднем при весе человека в 70 килограммов он должен употреблять 70 граммов белка в день (делится на обед, завтрак и ужин). Если вы съедите больше, это просто не усвоится, а даст нагрузку на печень, почки, другие органы и кишечник.

— Сколько воды нужно пить в день, чтобы поддерживать здоровье почки?

— В жаркое время года допускается употребление до 2,5-3 литров жидкости в сутки, в прохладное время — 1,5 литра.

Классификация ХБП включает пять стадий, которые определяют тяжесть заболевания. В зависимости от стадий идет расчет белков, калорий и воды. При первой и третьей стадиях особого ограничения в воде нет, но, как только у пациентов появляются проблемы, надо ограничивать вещества, которые требуют воду, — соль. Допускается до 2 граммов соли в сутки.

Впрочем, и здоровым людям нельзя злоупотреблять солью, тогда и потребности в лишней жидкости не будет.

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— Нужно ли избегать мочегонных продуктов, как арбуз, клубника и другие?

— Во всем нужна мера. В обществе распространен тренд — ем арбузы и очищаюсь. Однако съедать более двух стандартных ломтиков — это уже переедать, потому что арбузы — это углеводы.

— Какой может быть профилактика ХБП?

— Регулярный профилактический медосмотр у семейного врача, здоровый образ жизни и здоровое питание остается каноном долголетия и сохранения здоровья.

Нужно контролировать вес, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина крови, заниматься физкультурой, отказаться от вредных привычек, не злоупотреблять солью и вредными продуктами, не допускать переохлаждения поясничной области и органов таза, ног.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335590/
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