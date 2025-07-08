Больше 4 тысяч человек получают гемодиализ в Кыргызстане

В Кыргызстане, по последним данным, 4 тысячи 83 человека получает услуги гемодиализа. Такие данные 24.kg представили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, еженедельно по средам заседает комиссия, которая сразу переводит нуждающихся в диализные клиники.

На 2025 год в республиканском бюджете на это заложили 2,5 миллиарда сомов.

Ранее сообщалось, что еженедельно 20 человек переходят на заместительную почечную терапию методом гемодиализа. Затраты из средств республиканского бюджета составляют 936 тысяч сомов на год на одного пациента при стоимости одного сеанса диализа 6,5 тысячи. При трансплантации почки объем финансирования иммуносупрессивной терапии на год после операции на одного пациента равен 250 тысячам сомов. В связи с этим было разработано положение для бесплатной пересадки почек.