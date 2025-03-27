Ваучерное финансирование в вузах Кыргызстана апробируют в 2025 году

Министерство образования и науки проведет пилотную апробацию модели ваучерного механизма финансирования государственных образовательных грантов в рамках плана приема в организации высшего и среднего профессионального образования на 2025/26 учебный год. Об этом говорится в проекте постановления кабмина.

Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором бюджетные средства, предусмотренные в республиканском бюджете, следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности.

Во время пилота он будет предусмотрен только для педагогических направлений подготовки:

педагогическое образование (бакалавр) — 1 тысяча 941 грант;

педагогическое образование (специалист) — 20 грантов;

образование и педагогические науки — 580 грантов;

образование и педагогические науки (физическая культура и спорт) — 45 грантов.

Отметим, что прием в вузы ведется через автоматизированную информационную систему «Абитуриент онлайн».

Как пояснили 24.kg в ведомстве, в нее будут внесены изменения с учетом внедрения ваучеров. В конкурсе смогут принять участие все желающие абитуриенты с учетом результатов Общереспубликанского тестирования.

Обладатель ваучера будет иметь свободный выбор вуза, в том числе частного. Однако списка университетов, имеющих педагогические направления подготовки и готовых принять участие в пилоте, пока еще нет. Видеоинструкцию планируют подготовить к началу приемной кампании.

Согласно временному порядку, стоимость ваучера для вузов составляет 42 тысячи 350 сомов, для организаций среднего профобразования — 65,5 тысячи сомов в год.

В случае превышения стоимости обучения над стоимостью государственного образовательного гранта ответственность по оплате оставшейся суммы по закону возлагается на грантополучателя.

Обладатель ваучера обязан возместить образовательной организации независимо от форм собственности затраты в размере стоимости ваучера в случаях:

отказа от работы по направлению после окончания обучения;

отчисления по неуважительной причине или по собственному желанию.

Пилотная апробация ваучерного механизма финансирования не распространяется на образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, расположенные в Баткенской области.