Об амнистии слышали, но не применяем: граждане жалуются на путаницу в налоговой

Предприниматели сталкиваются с трудностями при попытке воспользоваться налоговой амнистией, объявленной президентом Кыргызстана в 2025 году. Об этом сообщают участники делового сообщества, столкнувшиеся с неясностью в работе государственных органов.

По словам одной из налогоплательщиц, она узнала о задолженности по налогу на жилое помещение и начисленной пени. Для выяснения причин обратилась в отдел местных налогов, где ей сообщили, что проблема возникла из-за неверно поданной декларации в 2021 году. При этом оригиналы налоговых деклараций были уничтожены, а автоматический пересчет невозможен.

Женщина попыталась воспользоваться налоговой амнистией, распространяющейся на задолженности, образованные до 2022 года, однако сотрудники отдела заявили, что в ее случае амнистия «не применяется». Вместе с тем ей предложили обратиться в «единое окно», где можно подать заявление для рассмотрения вопроса.

Однако, как рассказала предприниматель, в «едином окне» сотрудники не были осведомлены о порядке применения амнистии. Некоторые вообще не понимали, о каком заявлении идет речь. «Специалист, принимающий заявления, только недавно начала работать и пыталась дозвониться до коллег. Подошла более опытная сотрудница, но и она заявила, что впервые слышит о налоговой амнистии», — рассказала женщина.

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В отделе по взысканию недоимки подтвердили существование указа об амнистии, однако отметили, что механизм его реализации пока не утвержден. «Инструкции мы еще не получили. Ожидаем документ ближе к сентябрю. После этого будет создана специальная комиссия, которая станет рассматривать заявления граждан индивидуально», — пояснили в ведомстве.

При этом сотрудники сообщили, что до появления инструкции и решения комиссии долг будет числиться за налогоплательщиком, и при попытке выезда за границу возможны проблемы. Рекомендуют предварительно обращаться в прокуратуру или суд для уточнения информации о возможных ограничениях.

Кроме того, предпринимательница попыталась уточнить сумму налога за придомовой участок на 2025 год, согласно новому Налоговому кодексу. Однако сотрудники пояснили, что до конца сентября никакой информации не будет. «Рекомендовали подождать появления задолженности в личном кабинете налогоплательщика, либо обратиться в отделение УНГС по месту расположения участка, где можно будет и оплатить налог», — рассказала она.

Предприниматели отмечают, что неразбериха в госорганах, слабая информированность сотрудников и отсутствие четких инструкций ставят под угрозу реализацию амнистии и создают избыточную нагрузку на налогоплательщиков.

Между тем в ГНС отчитывались о проделанной работе по цифровизации налогового администрирования и стабильном росте налоговых поступлений. По данным службы, с января по апрель 2025 года в бюджет собрано 89,8 миллиарда сомов — на 25,7 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года.