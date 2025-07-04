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Общество

Администрацию отеля Sheraton требуют наказать за оставление в опасности женщин

Национальный альянс по защите прав женщин и детей выражает глубокую обеспокоенность по поводу очередного случая грубого насилия, произошедшего в ночью в отеле Sheraton города Бишкека.

Этот инцидент, широко распространенный в социальных сетях, вновь обнажил тревожную проблему насилия в общественных местах и культуры безнаказанности, создающей атмосферу страха и незащищенности для женщин, молодежи и всех граждан страны.

«Особое возмущение вызывает поведение сотрудников службы безопасности отеля, которые, находясь на месте происшествия, не предприняли срочных действий для защиты женщин, подвергавшихся нападению, насилию и избиению, и фактически оставили их в опасности. Это грубое нарушение профессиональных обязанностей и человеческой этики требует правовой оценки.

Мы подчеркиваем: никто не должен становиться жертвой агрессии — ни женщины, ни мужчины, ни дети.
Мы уверены: насилие не должно быть нормой.

Национальный альянс:
• поддерживает действия правоохранительных органов по задержанию подозреваемого;
• настаивает на объективном, полном и беспристрастном расследовании;
• обращается к Генеральной прокуратуре КР с просьбой взять под контроль ход расследования и обеспечить соблюдение прав всех потерпевших;
• подчеркивает важность системных мер по предупреждению насилия, в том числе в общественных местах;
• требует привлечь к ответственности администрацию отеля Sheraton за бездействие и оставление в опасности женщин, находящихся на территории гостиницы;
• призывает владельцев отелей и заведений внедрять протоколы реагирования на случаи агрессии и насилия.

Только совместными усилиями — государства, общества, бизнеса и каждого гражданина — мы сможем построить безопасную среду для жизни и развития, отмечают в Альянсе.

Напомним, что по факту избиения блогера и двух ее подруг в отеле Sheraton в ночь на 30 июня задержан танцор Жан Воинов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335205/
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