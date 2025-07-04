В автобусах Бишкека зафиксировали почти +53 градуса: мэрия объяснила причину

В мэрии Бишкека пояснили, почему в автобусах пассажиры зафиксировали почти +53 градусов.
Напомним, бишкекчане отправили 24.kg снимок сделанный в автобусе. На табло термометр показывает +52,9 градусов.
В столичной мэрии сообщили, что датчики в автобусе не отражают фактическую температуру воздуха.
Власти города отметили, что в настоящее время в автобусах отсутствуют кондиционеры, в связи с чем температура в салонах повышается. На данный момент рассматривается вопрос оснащения автобусов системой кондиционирования.
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