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Общество

Фото дня. В одном из автобусов Бишкека температура поднялась до +53 градусов

Очевидцы прислали в редакцию 24.kg фотографию с термометром внутри городского автобуса, в котором жара достигла почти +53 градусов. Снимок сделали в дневное время на одном из маршрутов, обслуживаемых муниципальным транспортом.

24.kg
Фото 24.kg. В одном из автобусов Бишкека температура поднялась почти до +53 градусов
Пассажиры жалуются на невыносимую жару и духоту в салоне: отсутствует кондиционер, окна открываются лишь частично, а сквозняка недостаточно даже при движении. Многие отмечают, что поездки в часы пик в Бишкеке становятся настоящим испытанием, особенно для пожилых людей и детей.

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Напомним, столичная мэрия ранее закупила крупную партию автобусов без кондиционеров, объяснив это экономией средств. Решение не раз критиковалось горожанами. 

На этой неделе в Бишкеке стоит жаркая погода. МЧС даже распространило штормовое предупреждение о том, что температура в столице может превысить 40 градусов жары. Пик должен прийтись на 4-5 июля. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335099/
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