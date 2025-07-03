Фото дня. В одном из автобусов Бишкека температура поднялась до +53 градусов

Очевидцы прислали в редакцию 24.kg фотографию с термометром внутри городского автобуса, в котором жара достигла почти +53 градусов. Снимок сделали в дневное время на одном из маршрутов, обслуживаемых муниципальным транспортом.
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Напомним, столичная мэрия ранее закупила крупную партию автобусов без кондиционеров, объяснив это экономией средств. Решение не раз критиковалось горожанами.
На этой неделе в Бишкеке стоит жаркая погода. МЧС даже распространило штормовое предупреждение о том, что температура в столице может превысить 40 градусов жары. Пик должен прийтись на 4-5 июля.