В Петербурге запрет мигрантам работать курьерами и таксистами пока не вводят

В Санкт-Петербурге отложили введение запрета на работу мигрантов в такси и службах доставки, пишет РБК. Документ должен был вступить в силу 1 июля.

«Вопрос сейчас прорабатывается и, соответственно, находится на стадии согласования, а также принятия замечаний, предложений от других органов исполнительной власти», — сообщил начальник отдела взаимодействия с органами государственной власти, анализа обеспечения правопорядка и безопасности.

Ранее участники рынка высказывали опасения, что в случае принятия такого законопроекта стоимость доставки увеличится минимум в два раза, цена на такси — на 10-50 процентов, а время ожидания заказа также может возрасти из-за нехватки водителей.

На какой срок отложено решение вопроса, не сообщается.

Напомним, в Санкт-Петербурге намеревались запретить трудовым мигрантам работать курьерами и таксистами как минимум до конца года.