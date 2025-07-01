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Общество

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса

В некоторых областях Кыргызстана ожидается повышение температуры воздуха до +40 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 3-5 июля в дневное время в Чуйской области температура будет колебаться от +35 до +40 градусов, в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях — от +36 до +41 градуса, а в Таласской — от +33 до +38 градусов.

Ведомство рекомендует при жаркой погоде во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара избегать прямых солнечных лучей, а также проводить обильный полив сельскохозяйственных культур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334842/
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