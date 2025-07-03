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Общество

По примеру Бишкека: в городе Ош создали муниципальную инспекцию

В Оше начнет работу муниципальная инспекция, уполномоченная следить за санитарным состоянием города и штрафовать за беспорядок и загрязнение. Решение о создании новой структуры принято на XI сессии местного кенеша, сообщили в мэрии южной столицы.

Инспекция будет подчиняться напрямую главе города. В ее составе 12 сотрудников, из которых 9 являются муниципальными служащими.

Как сообщили в мэрии, основная задача инспекции — выявление нарушений, связанных с несвоевременным вывозом мусора, замусориванием общественных территорий и нарушением правил благоустройства. Ранее такие функции в городе не возлагались ни на одно ведомство.

Подобная структура действует в Бишкеке — муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и санитарным состоянием. Она работает с населением, бизнесом и госучреждениями, выписывая предписания и штрафы за захламление улиц, незаконные постройки и несоблюдение норм городского благоустройства. Ошская инспекция создана по аналогии с ней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335091/
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