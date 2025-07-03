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Общество

В 278 селах Кыргызстана нет детских садов

В Кыргызстане в 278 селах нет детских садов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила специалист управления дошкольного образования Министерства просвещения Чолпон Усенбаева.

По ее словам, по данным Нацстаткома, сейчас в 1 тысяче 997 типовых детсадах полного дня более 257 тысяч детей. По сравнению с 2020 годом количество детсадов увеличилось на 380.

«По оперативным сведениям, охват всеми видами и формами дошкольного образования сейчас по стране составляет 32,3 процента без учета предшкольной подготовки. С ее учетом — 44,3 процента. В целом ситуация улучшается с каждым годом», — сказала Чолпон Усенбаева.

Она отметила, что по регионам охват дошкольным образованием составляет:

  • в Баткенской области — 31 процент;
  • Джалал-Абадской — 27,8 процента;
  • Иссык-Кульской — 34,5 процента;
  • Нарынской — 43 процента;
  • Ошской — 29 процентов;
  • Таласской — 33 процента;
  • Чуйской — 29,4 процента;
  • Бишкеке — 39,2 процента;
  • Оше — 40 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335060/
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