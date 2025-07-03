В 278 селах Кыргызстана нет детских садов

В Кыргызстане в 278 селах нет детских садов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила специалист управления дошкольного образования Министерства просвещения Чолпон Усенбаева.
По ее словам, по данным Нацстаткома, сейчас в 1 тысяче 997 типовых детсадах полного дня более 257 тысяч детей. По сравнению с 2020 годом количество детсадов увеличилось на 380.
«По оперативным сведениям, охват всеми видами и формами дошкольного образования сейчас по стране составляет 32,3 процента без учета предшкольной подготовки. С ее учетом — 44,3 процента. В целом ситуация улучшается с каждым годом», — сказала Чолпон Усенбаева.
Она отметила, что по регионам охват дошкольным образованием составляет:
- в Баткенской области — 31 процент;
- Джалал-Абадской — 27,8 процента;
- Иссык-Кульской — 34,5 процента;
- Нарынской — 43 процента;
- Ошской — 29 процентов;
- Таласской — 33 процента;
- Чуйской — 29,4 процента;
- Бишкеке — 39,2 процента;
- Оше — 40 процентов.