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Общество

Доллар по отношению к сому стабилизировался. Курс валют на 3 июля

Фото из интернета. Заметных колебаний на валютном рынке Кыргызстана за последние сутки не произошло

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахского тенге — вырос. Доллар стабилизировался. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,9942 сома (снижение на 0,23 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,49 сома, продажа — 103,47 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1134 сома (снижение на 0,16 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,101 сома, продажа — 1,127 сома. 

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1687 сома (рост на 0,18 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1385 сома, продажа — 0,1826 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2012 сома (снижение на 0,09 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,75 сома, продажа — 12,55 сома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335007/
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