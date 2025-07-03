Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть мультфильм о говорящем коте, ужастик и седьмой фильм в франшизе «Парк Юрского периода».

1 «Кунг-фу кот» (мультфильм) «Кунг-фу кот» (мультфильм)

Когда-то в глубокой древности у великого и непобедимого генерала был говорящий кот, сражавшийся с хозяином бок о бок. Однажды им встретился жестокий и могущественный воин, который используя нечестные приемы выиграл бой. С тех пор генерал пропал, а боевой кот превратился в изгоя, скрывающегося среди бродячих котов.

2 «Пожиратель душ. Голоса мертвых» (ужасы) «Пожиратель душ. Голоса мертвых» (ужасы)

Две сестры вынуждены вернуться в родной город, где один за другим погибли их близкие. В родительском доме происходят необъяснимые вещи. Сестры узнают, что с помощью черной магии их дядя пытался избавиться от древнего семейного проклятия — в надежде защитить племянниц. И теперь девушкам предстоит самим понять, за что же был проклят их род, и найти решение, как не стать следующими жертвами зловещей потусторонней силы.

3 «Мир Юрского периода: Возрождение» (фантастика) «Мир Юрского периода: Возрождение» (фантастика)

Группа исследователей отправляется в труднодоступные экваториальные регионы, чтобы добыть ДНК трех гигантских доисторических существ. Их цель — совершить прорыв в медицине, который может изменить будущее человечества.

4 «Настоящие детективы» (триллер)

Саймон, недавно вышедший из психлечебницы, становится свидетелем похищения девушки. Чтобы разыскать ее, парень прибегает к помощи бывшего копа Эда, страдающего манией преследования. Единственный способ спасти похищенную — разгадать хитросплетения сознания Саймона и отделить галлюцинации от настоящих улик.