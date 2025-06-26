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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть казахстанскую комедию, продолжение истории про богатырей, а также фильм с Брэдом Питом.

1
«Тимбилдинг» (комедия)

В живописных горах директор компании организует тимбилдинг для своих сотрудников. Тамада решает провести шуточный конкурс раздает всем лотерейные билеты. Когда один из билетов выигрывает 680 миллионов тенге, идиллия рушится, и дело обретает совсем не шуточные обороты. Дружный коллектив превращается в арену гладиаторских боев, где алчность и зависть выходят на первый план, превращая отдых в жестокую борьбу за огромный куш.

2
«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (мультфильм)

Три богатыря — на то и богатыри, что каждый день готовы к новым сказочным подвигам. Все по силам могучей троице — встретить заморского царя по высшему разряду, разоблачить мошенников-самозванцев, вернуть коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратить обратно из комара в человека. И сделать это, как всегда, весело, дружно да со смекалкой.

3
«Игра в кальмара: Перезагрузка» (триллер)

Группа блогеров хочет прославиться и принимает участие в необычном квесте. Их ждут самые разнообразные и изощренные игры на выживание, а с каждым новым уровнем ставки только повышаются.

4
«100% тигр» (мультфильм)

Тигренок Тео вырос в семье кенгуру. Почувствовав зов предков, он решает найти свои корни и отправляется в путешествие.

5
«Шпионская свадьба» (комедия)

Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Что может пойти не так? Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол.

6
F1 (драма)

Звезда «Формулы-1» Сонни Хейс ушел из спорта после серьезной аварии еще в 1990-х. Спустя много лет к нему обращается владелец гоночной команды APXGP с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для вундеркинда Джошуа Пирса.

7
«М3ган 2.0» (ужасы)

Джемма восстанавливает «М3ган», чтобы уничтожить Амелию — военную разработку, созданную подрядчиком, укравшим технологию «М3ган».

8
«Кроссы» (мультфильм)

Тай и Максин — брат и сестра, неразлучная пара кроссовок. Они живут в музее элитной обуви и привыкли к комфорту. Бег на улице, игры в мяч или прилипшие к подошве жвачки явно не для них. Однажды коллекционер похищает Максин, и теперь Тай вынужден отправиться на улицы Нью-Йорка, чтобы найти сестру. С него всегда сдували пылинки, но теперь он попадает в удивительный мир самой разной обуви и, наконец, узнает, какой бывает настоящая жизнь.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334180/
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