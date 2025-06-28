Историческая драма о Петре I, фэнтези и аниме. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (30 июня — 6 июля) ожидается несколько премьер. Повышенные ожидания и много разговоров о российской исторической драме «Государь» о Петре I. Кроме того, есть несколько фэнтези сериалов и сразу несколько премьер и продолжений аниме. Не говоря уж о нескольких комедиях — как-никак наступил сезон отпусков.
Эпичный сериал в жанре фэнтези снят по мотивам произведений писательницы Веры Камши. Это история о том, как наследники богов готовы на все, чтобы помешать наступлению конца света. Одно из главных владений Кэртианы — Талиг — оказалось захвачено. Троном завладели представители династии Олларов. Наследник, которому престол принадлежит по праву, вынужден скрываться в городе Агарис, где находится глава местной церкви. Он хочет свергнуть Олларов и вернуть себе власть.
В центре событий сериала — мифический герой, который посещает людей по ночам. Он засыпает их веки песком, вследствие чего они могут видеть сны. Порой его именуют Повелителем снов. Семьдесят лет назад героя постигло несчастье. Из-за силы магического ритуала он попал в западню, устроенную оккультистом. Отвоевав себе свободу, Песочный человек столкнулся с реалиями человеческого мира, который сильно изменился за то время, пока он находился в плену.
Режиссер тульского ТЮЗа устраивает поистине огненную премьеру... и попадает в тюрьму за поджог театра. Единственный способ выйти досрочно — поставить «Ромео и Джульетту», собрав труппу из заключенных и охранников. Непримиримая вражда двух кланов превращает репетиции в абсурдные стычки, а сцену — в поле сражения. К тому же Шекспир дарит шанс на свободу не только режиссеру, но и новоявленным актерам, которые под шумок планируют побег.
Устав от бесконечных конфликтов как с женой, так и с детьми, семью покидает ее глава, выйдя из дома за чаем. Теперь деспотичная мать Деб и две ее дочери Джози и Билли, вынужденные жить под одной крышей, всеми силами пытаются собрать свою жизнь воедино. Им предстоит самостоятельно решать навалившийся на них ворох проблем, связанных с кучей долгов, а главное — с желанием удерживать в своей жизни мужчин, которым на них наплевать. Стремясь заполнить образовавшуюся в их жизни пустоту, женщины раз за разом совершают крайне недальновидные и зачастую весьма курьезные поступки.
Это история о приключениях выпускника инженерного факультета Абхишека. Молодому человеку никак не удается найти работу по специальности. За неимением лучших предложений герой устраивается секретарем офиса панчаята в небольшой деревеньке, расположенной в штате Уттар-Прадеш. Это богом забытое место находится в отдалении от цивилизации. Панчаят представляет собой административное учреждение, местный орган самоуправления в индийской провинции.
История разворачивается в центре Сочходона — района, славящегося множеством юридических фирм. Главные герои сталкиваются с трудностями как в карьере, так и в личной жизни, работая в одном здании, но в разных компаниях. Им приходится адаптироваться и выживать в конкурентной и напряженной атмосфере. Ан Джу Хен — юрист, обладающий выдающимися аналитическими способностями. У него такой тип личности, что он может быть предельно честным в общении с другими людьми, что может создавать проблемы в определенных ситуациях.
Мальчик Рудо и его приемный отец Регто живут в трущобах процветающего города вместе с бедняками, которые с трудом сводят концы с концами. Богачи, напротив, купаются в роскоши и сбрасывают весь мусор в так называемую «Бездну». Однажды Рудо ложно обвиняют в убийстве Регто и приговаривают к ужасному наказанию — изгнанию в «Бездну», где мусор, выброшенный людьми, породил жестоких монстров. Чтобы выжить, узнать правду и отомстить, парню придется овладеть новой силой и присоединиться к группе, известной как Мусорщики, которые сражаются с огромными мусорными существами.
20XX год. Планета Земля оказалась во власти кошек! Загадочная «котодемия» превращает каждого, кто прикоснется к пушистым захватчикам, в одного из них. Число зараженных стремительно растет, и человечеству остается лишь один вопрос: смогут ли люди устоять перед соблазном погладить милых мурлык и вернуть себе мир, который теперь принадлежит котам?
Ко Ямори был обычным дружелюбным школьником, пока стремление к внутренней свободе не заставило его бросить школу. Мучимый бессонницей, Ко часто выходит на ночные прогулки, и во время одной из них он встречает загадочную девушку по имени Надзуна.
Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (23 — 29 июня), можно посмотреть здесь.