Историческая драма о Петре I, фэнтези и аниме. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (30 июня — 6 июля) ожидается несколько премьер. Повышенные ожидания и много разговоров о российской исторической драме «Государь» о Петре I. Кроме того, есть несколько фэнтези сериалов и сразу несколько премьер и продолжений аниме. Не говоря уж о нескольких комедиях — как-никак наступил сезон отпусков.

1 «Этерна», фэнтези, первый сезон (5 июля) «Этерна», фэнтези, первый сезон (5 июля)

Эпичный сериал в жанре фэнтези снят по мотивам произведений писательницы Веры Камши. Это история о том, как наследники богов готовы на все, чтобы помешать наступлению конца света. Одно из главных владений Кэртианы — Талиг — оказалось захвачено. Троном завладели представители династии Олларов. Наследник, которому престол принадлежит по праву, вынужден скрываться в городе Агарис, где находится глава местной церкви. Он хочет свергнуть Олларов и вернуть себе власть.

2 «Государь», историческая драма, первый сезон (2 июля)

Фото из интернета . Кадр из сериала «Государь»

3 «Песочный человек», фэнтези, второй сезон (2 июля)

В центре событий сериала — мифический герой, который посещает людей по ночам. Он засыпает их веки песком, вследствие чего они могут видеть сны. Порой его именуют Повелителем снов. Семьдесят лет назад героя постигло несчастье. Из-за силы магического ритуала он попал в западню, устроенную оккультистом. Отвоевав себе свободу, Песочный человек столкнулся с реалиями человеческого мира, который сильно изменился за то время, пока он находился в плену.

4 «Театральная зона», комедия, первый сезон (1 июля)

Режиссер тульского ТЮЗа устраивает поистине огненную премьеру... и попадает в тюрьму за поджог театра. Единственный способ выйти досрочно — поставить «Ромео и Джульетту», собрав труппу из заключенных и охранников. Непримиримая вражда двух кланов превращает репетиции в абсурдные стычки, а сцену — в поле сражения. К тому же Шекспир дарит шанс на свободу не только режиссеру, но и новоявленным актерам, которые под шумок планируют побег.

5 «Эти храбрые девочки», комедия, второй сезон (3 июля)

Устав от бесконечных конфликтов как с женой, так и с детьми, семью покидает ее глава, выйдя из дома за чаем. Теперь деспотичная мать Деб и две ее дочери Джози и Билли, вынужденные жить под одной крышей, всеми силами пытаются собрать свою жизнь воедино. Им предстоит самостоятельно решать навалившийся на них ворох проблем, связанных с кучей долгов, а главное — с желанием удерживать в своей жизни мужчин, которым на них наплевать. Стремясь заполнить образовавшуюся в их жизни пустоту, женщины раз за разом совершают крайне недальновидные и зачастую весьма курьезные поступки.

6 «Панчаят», комедия, четвертый сезон (2 июля)

Это история о приключениях выпускника инженерного факультета Абхишека. Молодому человеку никак не удается найти работу по специальности. За неимением лучших предложений герой устраивается секретарем офиса панчаята в небольшой деревеньке, расположенной в штате Уттар-Прадеш. Это богом забытое место находится в отдалении от цивилизации. Панчаят представляет собой административное учреждение, местный орган самоуправления в индийской провинции.

7 «Район Сочхо», дорама, первый сезон (5 июля)

История разворачивается в центре Сочходона — района, славящегося множеством юридических фирм. Главные герои сталкиваются с трудностями как в карьере, так и в личной жизни, работая в одном здании, но в разных компаниях. Им приходится адаптироваться и выживать в конкурентной и напряженной атмосфере. Ан Джу Хен — юрист, обладающий выдающимися аналитическими способностями. У него такой тип личности, что он может быть предельно честным в общении с другими людьми, что может создавать проблемы в определенных ситуациях.

8 «Гачиакута», аниме, первый сезон (6 июля)

Мальчик Рудо и его приемный отец Регто живут в трущобах процветающего города вместе с бедняками, которые с трудом сводят концы с концами. Богачи, напротив, купаются в роскоши и сбрасывают весь мусор в так называемую «Бездну». Однажды Рудо ложно обвиняют в убийстве Регто и приговаривают к ужасному наказанию — изгнанию в «Бездну», где мусор, выброшенный людьми, породил жестоких монстров. Чтобы выжить, узнать правду и отомстить, парню придется овладеть новой силой и присоединиться к группе, известной как Мусорщики, которые сражаются с огромными мусорными существами.

9 «Ночь живых кошаков», аниме, первый сезон (5 июля)

20XX год. Планета Земля оказалась во власти кошек! Загадочная «котодемия» превращает каждого, кто прикоснется к пушистым захватчикам, в одного из них. Число зараженных стремительно растет, и человечеству остается лишь один вопрос: смогут ли люди устоять перед соблазном погладить милых мурлык и вернуть себе мир, который теперь принадлежит котам?

10 «Песня ночных бродяг», аниме, второй сезон (2 июля) «Песня ночных бродяг», аниме, второй сезон (2 июля)





Ко Ямори был обычным дружелюбным школьником, пока стремление к внутренней свободе не заставило его бросить школу. Мучимый бессонницей, Ко часто выходит на ночные прогулки, и во время одной из них он встречает загадочную девушку по имени Надзуна.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (23 — 29 июня), можно посмотреть здесь.