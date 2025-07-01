Мэром Балыкчи стал один из авторов статуй Зевса и Посейдона на пляже Иссык-Куля

Султан Керималиев назначен мэром города Балыкчи Иссык-Кульской области. Информацию 24.kg подтвердили собственные источники.

Отметим, Султан Керималиев является одним из авторов скульптур Зевса и Посейдона на пляже Green City в Балыкчи, которые вызвали широкий резонанс в общественности.

Родился в 1989 году в Бишкеке, окончил школу-гимназию № 37. Получил диплом инженера в области гражданского строительства Кыргызско-Российского Славянского университета.

С 2014 года по сей день является руководителем ОсОО «Шарипкан». В 2023 году награжден почетной грамотой президента за вклад в развитие области.

Женат, воспитывает сына и двух дочерей.