Зевс и Нептун на Иссык-Куле: сюрприз Green City не удался

Новость о появлении статуй Зевса и Нептуна на пляже Green City в Балыкчи вызвала широкий общественный резонанс. Кыргызстанцы активно обсуждали, насколько уместны античные боги на берегу Иссык-Куля — озера, тесно связанного с национальной историей и культурой.

В ответ на бурную реакцию компания Green City записала видеообращение, в котором попыталась объяснить идею проекта. Представители компании заявили, что установка статуй — часть «масштабной и уникальной художественной инсталляции», направленной на развитие туристического потенциала региона. Они призвали не воспринимать скульптуры как неуважение к культуре, а увидеть в них элемент шоу и современного креативного подхода.

«Мы хотели сделать сюрприз туристам», - заявили в управляющей компании.

Как оказалось, фигуры не просто декоративные. В видео демонстрируются их «возможности»: Зевс испускает вспышки света, имитируя молнии, под звуковое сопровождение, а из трезубца Нептуна бьет струя воды. Эффектно, признают зрители, но вызывает немало вопросов.

«Почему именно Зевс и Нептун, когда у кыргызов есть свои герои, эпосы, символы?» — пишут в соцсетях.

Пользователи указывают, что Иссык-Куль — сакральное для многих место, и к визуальному облику его побережья стоит относиться бережно.

С критикой выступил и замминистра культуры Марат Тагаев. В социальных сетях он отметил, что на Иссык-Куле все чаще появляются «чуждые» элементы: пластиковые пальмы, фигуры обезьян и теперь античные боги.

«Наверняка туристы приезжают на Иссык-Куль не для того, чтобы посмотреть на пальмы или обезьян. У нас есть свои деревья, растения и животные», — написал чиновник.

В компании Green City на замечания пока официально не ответили, но пообещали представить полную концепцию арт-пространства на пляже позже. Тем временем фигуры продолжают притягивать внимание — как фотообъекты и как предмет обсуждения того, каким должен быть культурный ландшафт Иссык-Куля.