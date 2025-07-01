Гидрогеологи предупреждали МЧС о прорыве озера Такыр-Тор за неделю до ЧС

Фото МЧС. Гидрогеологи предупреждали МЧС о возможном прорыве озера Такыр-Тор за неделю до ЧС

Гидрогеологи заранее предупреждали о риске прорыва высокогорного озера Такыр-Тор в Иссык-Атинском ущелье. Как сообщила гидролог Гульбара Оморова, об угрозе еще 20 июня заявил заведующий лабораторией, гидрогеолог Сергей Ерохин.

«Мы собирались выехать на оценку ситуации после 20 июня, но Сергей сказал: «Через неделю прорвет. Лучше пойдем после прорыва — обследуем последствия». Он предупредил МЧС за неделю до события, что будет прорыв. Что было дальше — не знаю», — рассказала Гульбара Оморова.

По ее словам, характер прорыва озера соответствует сценарию частичного разрушения моренного вала. Это не был мгновенный разрыв плотины — процесс происходил постепенно. Открытый подземный канал и жара, способствующая таянию ледников, обеспечили постоянную подпитку воды. Поток может продолжаться от 3 до 5 дней, иногда до недели.

«Даже завтра-послезавтра поток еще может представлять угрозу — он пойдет по реке, угрожая людям, пастбищам, мостам и другой инфраструктуре», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что при системном мониторинге — замере уровня воды, температуры, давления в теле плотины — ситуацию можно было бы контролировать. Установка системы раннего оповещения, видеокамер, логгеров — доступные решения. Также возможно было бы заранее снизить уровень воды с помощью сифонов или эвакуировать людей по заранее утвержденному плану.

«После прорыва процесс становится неконтролируемым. А в будущем риски только растут — у нас в стране более 2 тысяч горных озер, из них около 300 считаются потенциально опасными. Из-за ускоренного таяния ледников количество озер, подверженных GLOF (прорывам ледниково-подпитываемых озер), будет только увеличиваться», — добавила Оморова.

Напомним, прорыв озера Такыр-Тор произошел 27 июня. Сегодня, 1 июля, МЧС объявило повторную эвакуацию жителей сел, находящихся в зоне возможного подтопления в Иссык-Атинском ущелье.