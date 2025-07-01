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Общество

В Кыргызстане стартовали бесплатные курсы «Яндекса» для учителей информатики

«Яндекс Кыргызстан» открыл регистрацию на бесплатные онлайн-курсы для учителей информатики*. Они подойдут всем, кто хочет улучшить навыки преподавания, обновить знания и освоить современные технологии, востребованные в цифровой среде.

Участие бесплатное, регистрация открыта для всех желающих, а проходить можно в удобное время и собственном темпе. Курсы доступны на русском языке и не требуют предварительного отбора.

На выбор предлагается три направления: «Нейросети», «Введение в программирование на Python» и «Практика по решению задач на Python». Курс по нейросетям научит понимать, как они устроены, и использовать их возможности в повседневной работе — создавать учебные задания, презентации, проверять домашние задания с помощью GPT-моделей и упрощать рутинные задачи. Курс по основам программирования на Python подходит для начинающих: участники изучат базовые типы данных, алгоритмы, строки и массивы, научатся создавать простые игры и визуализировать сложные темы с помощью кода. Курс по практике решения задач на Python поможет закрепить теорию, отработать написание алгоритмов, автоматизировать проверку заданий и научиться использовать программирование для анализа учебных результатов.

Все материалы основаны на практике: более 100 заданий с автопроверкой, готовые методические материалы, дополнительные ресурсы и неограниченное количество попыток в задачах, чтобы отработать навыки.

После прохождения курса каждый участник получит сертификат**. Материалы останутся доступными после завершения курсов, что позволит использовать их в учебной деятельности и после завершения обучения.

Курсы не только повышают уровень педагогов, но и дают возможность пройти стажировку в IT-компании Codify. Для этого нужно до 28 июля 2025 года пройти два курса — «Введение в программирование на Python» и «Практика по решению задач на Python», набрать наибольшее количество баллов в сумме и попасть в список 20 лучших участников. Среди них десять человек получат дополнительные призы от «Яндекса» и партнера проекта. Победители будут приглашены на церемонию награждения и смогут погрузиться в реальную работу с кодом и проектами в Codify.

Чтобы начать, достаточно заполнить анкету на сайте проекта. После этого участнику придет письмо со ссылкой на платформу, где можно проходить курсы, отслеживать прогресс и получать дополнительные материалы. Преподавать в школе необязательно — курсы открыты для всех, кто хочет узнать больше о цифровом образовании и IT.

Подробности и регистрация — на сайте: https://gradeitup.yandex.com.

* Курсы — информационные материалы, не являются образовательной программой.

** Сертификат не носит образовательного характера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334832/
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