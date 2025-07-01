В России начали отключать связь иностранцам без биометрии

В России сегодня начали отключать связь иностранцам без биометрии. Об этом сообщает «POLITIK Центральная Азия».

По данным Telegram-канала, иностранцы, не прошедшие регистрацию в биометрической системе, потеряют доступ к мобильной связи.

Отметим, что с 1 января 2025 года оформить SIM-карту в РФ можно только при наличии данных в Единой биометрической системе (ЕБС). Разрешено не более 10 номеров на человека.

Биометрия — это уникальные физические данные человека — фото лица, голос, отпечатки пальцев. Их используют, чтобы подтвердить личность без паспорта и получить доступ к услугам.

Иностранцам рекомендуют:

— проверить количество номеров в разделе «Сим-карты» на «Госуслугах»;

— расторгнуть договоры по лишним SIM;

— обратиться в салон связи и подтвердить личность по биометрии для оставшихся номеров.

Сообщается, что власти страны усиливают контроль за иностранцами и их цифровыми следами в рамках политики безопасности и миграционного контроля.