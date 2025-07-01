В реестр ЕАЭС включили еще 28 кыргызстанских предприятий

С начала года 28 кыргызстанских предприятий включены в реестр Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Общее количество кыргызстанских предприятий, зарегистрированных в реестре, достигло 462. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, среди предприятий, соответствующих требованиям ЕАЭС, имеются производители, переработчики и поставщики молочной, мясной, рыбной, пчеловодческой продукции, а также продукции птицеводства и других направлений животноводства. В частности:

• производство молочной продукции — 44 предприятия;

• производство и продажа меда — 72;

• рыбоводство и переработка — 46;

• производство мясной продукции — 25;

• хранение и продажа продукции животного происхождения — 141 предприятие и другие.

Кроме того, шесть кыргызстанских предприятий, получивших разрешение на экспорт продукции животноводства в Китайскую Народную Республику, включены в официальный реестр Главного таможенного управления Китая. Также 37 кыргызстанских предприятий прошли аттестацию и готовы к экспорту в КНР. Среди них по молочной продукции — 13, по пчеловодству — 12, по непродовольственной продукции животноводства — 9 и по аквакультуре — 3 предприятия.

Расширяются и экспортные возможности в направлении Узбекистана. В этом году в официальный реестр республики включено еще одно кыргызстанское предприятие. На сегодня 50 кыргызстанских компаний прошли аттестацию для экспорта продукции животноводства в РУз, среди них:

• молочная продукция — 18 предприятий;

• пчеловодство — 11;

• мясо — 11;

• рыба — 11.

Кроме того, соответствующий орган Турции включил в реестр 12 предприятий КР. Это также поспособствует расширению экспортной географии страны.