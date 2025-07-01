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Общество

В реестр ЕАЭС включили еще 28 кыргызстанских предприятий

С начала года 28 кыргызстанских предприятий включены в реестр Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Общее количество кыргызстанских предприятий, зарегистрированных в реестре, достигло 462. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
 
По ее данным, среди предприятий, соответствующих требованиям ЕАЭС, имеются производители, переработчики и поставщики молочной, мясной, рыбной, пчеловодческой продукции, а также продукции птицеводства и других направлений животноводства. В частности: 
 
•    производство молочной продукции — 44 предприятия;
•    производство и продажа меда — 72;
•    рыбоводство и переработка — 46;
•    производство мясной продукции — 25;
•    хранение и продажа продукции животного происхождения — 141 предприятие и другие.
 
Кроме того, шесть кыргызстанских предприятий, получивших разрешение на экспорт продукции животноводства в Китайскую Народную Республику, включены в официальный реестр Главного таможенного управления Китая. Также 37 кыргызстанских предприятий прошли аттестацию и готовы к экспорту в КНР. Среди них по молочной продукции — 13, по пчеловодству — 12, по непродовольственной продукции животноводства — 9 и по аквакультуре — 3 предприятия.
 
Расширяются и экспортные возможности в направлении Узбекистана. В этом году в официальный реестр республики включено еще одно кыргызстанское предприятие. На сегодня 50 кыргызстанских компаний прошли аттестацию для экспорта продукции животноводства в РУз, среди них:
 
•    молочная продукция — 18 предприятий;
•    пчеловодство — 11;
•    мясо — 11;
•    рыба — 11.
 
Кроме того, соответствующий орган Турции включил в реестр 12 предприятий КР. Это также поспособствует расширению экспортной географии страны. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334828/
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