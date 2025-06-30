11:44
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В приложении Tunduk появился новый цифровой документ

В приложении Tunduk появился новый цифровой документ. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

По его данным, сертификат на госномера с особыми комбинациями цифр и букв теперь доступен в цифровом формате.

Документ, ранее выдаваемый только на бумаге, теперь отображается в разделе цифровых документов в мобильном приложении Tunduk. Он подтверждает право собственности на регистрационные знаки с особыми символами.

Цифровая версия упрощает доступ к сертификату, избавляет от необходимости носить бумажный оригинал и делает хранение более удобным. Ранее выданные бумажные сертификаты остаются действительными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334656/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин упростил получение водительских прав и сдачу экзаменов — что изменилось
Новая услуга: временная регистрация граждан через мобильное приложение
Купить и продать квартиру онлайн через «Тундук». Подробно, как это сделать
Приложение «Тундук» обещают сделать максимально удобным для пользователей
Депутат Жогорку Кенеша против сделок с недвижимостью на портале «Тундук»
Оформить сделку купли-продажи квартиры теперь можно через приложение Tunduk
Пользователи не могут зайти в приложение Tunduk. Комментарий Минцифры
У бессрочных водительских удостоверений в Tunduk появилась дата действия
В Кыргызстане справки о судимости будут выдавать только в электронном виде
Без бумаг. С 1 июня госорганы должны будут пользоваться только системой «Тундук»
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Президент подписал закон о&nbsp;правилах пользования телефонами в&nbsp;школах Президент подписал закон о правилах пользования телефонами в школах
В&nbsp;Токмаке госслужащих массово направили на&nbsp;восстановление скандального парка В Токмаке госслужащих массово направили на восстановление скандального парка
С&nbsp;1&nbsp;июля ОСАГО станет обязательным: сколько стоит и&nbsp;где оформить полис С 1 июля ОСАГО станет обязательным: сколько стоит и где оформить полис
Бизнес
Итоги всенародного конкурса среди имамов Итоги всенародного конкурса среди имамов
В&nbsp;Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA В Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA
Новый рейс из&nbsp;Алматы в&nbsp;Тамчи открыла &laquo;Асман Эйрлайнс&raquo; Новый рейс из Алматы в Тамчи открыла «Асман Эйрлайнс»
Какой вы&nbsp;покупатель? Тест Какой вы покупатель? Тест
30 июня, понедельник
11:43
Дело Канышай Мамыркуловой: прокурор просит восемь лет лишения свободы Дело Канышай Мамыркуловой: прокурор просит восемь лет л...
11:39
Свадьба года. В Сети обсуждают часы Адама Кадырова стоимостью $7 миллионов
11:37
В приложении Tunduk появился новый цифровой документ
11:35
На улучшение водоснабжения в Нарынской области предусмотрено 7,5 миллиарда сомов
11:24
Прорыв озера Такыр-Тор: опасность миновала