В приложении Tunduk появился новый цифровой документ. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

По его данным, сертификат на госномера с особыми комбинациями цифр и букв теперь доступен в цифровом формате.

Документ, ранее выдаваемый только на бумаге, теперь отображается в разделе цифровых документов в мобильном приложении Tunduk. Он подтверждает право собственности на регистрационные знаки с особыми символами.

Цифровая версия упрощает доступ к сертификату, избавляет от необходимости носить бумажный оригинал и делает хранение более удобным. Ранее выданные бумажные сертификаты остаются действительными.