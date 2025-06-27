Китай поставит 370 единиц техники Службе водных ресурсов Кыргызстана

Подписано соглашение с правительством Китая о реализации проекта по поставке 370 единиц специализированной техники для нужд Службы водных ресурсов при Минводсельпроме. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, подписание состоялось в рамках технико-экономического сотрудничества между кабмином и правительством КНР.

Согласно договоренности, техника будет передана подразделению Службы водных ресурсов. Общая сумма проекта составляет 148,9 миллиона юаней.

Это позволит значительно усилить материально-техническую базу службы, способствуя эффективной эксплуатации и обслуживанию ирригационной инфраструктуры страны.