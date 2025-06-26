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Общество

Новые правила въезда в Россию. Как работает мобильное приложение RuID

С 30 июня 2025 года стартует второй этап эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства. Об этом напоминает Министерство иностранных дел.

В соответствии с новыми правилами иностранцам, въезжающим в Россию по безвизовому режиму, в том числе гражданам Кыргызской Республики, нужно не позднее чем за 72 часа до планируемого пересечения границы пройти регистрацию в мобильном приложении RuID.

Для подачи заявки иностранцам необходимо установить приложение RuID на мобильное устройство, указать страну, из которой выезжают, цель и даты поездки, регионы посещения, а также сдать биометрические данные (фото въезжающего, фото паспорта и запись голоса). Если иностранцы едут в РФ с детьми, то обоим родителям следует заполнить их данные в приложении.

После заполнения и проверки ограничений на въезд в страну (так называемый черный список) иностранец пройдет электронную авторизацию поездки.

При наличии документально подтвержденных обстоятельств, связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или со смертью близкого родственника, такое заявление может быть предоставлено не позднее чем за 4 часа до планируемого въезда.

RuID доступно для скачивания на платформах App Store и Google Play. Приложение работает на русском, английском, армянском, казахском, кыргызском, таджикском и узбекском языках.

Регистрация в RuID необходима также для формирования цифрового профиля иностранного гражданина, который позволит в дальнейшем получать государственные и иные услуги в электронном формате, включая оформление СНИЛС, полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), а также приобретение российской SIM-карты.

Во избежание возможных затруднений при пересечении государственной границы МИД настоятельно рекомендует гражданам КР заблаговременно ознакомиться с новым порядком въезда в Россию.

Напомним, в ноябре прошлого года правительство РФ приняло постановление «О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства».

Краткая инструкция для намеревающихся отправиться в Россию на десяти разных языках содержится на портале «Госуслуги».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334351/
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