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Власть

Посол России в Кыргызстане прокомментировал усиление миграционной политики

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане прокомментировал усиление миграционной политики. Вопрос с контролем трудовой миграции является для двух стран одновременно сложным и важным, заявил Сергей Вакунов телеканалу «Россия 24».

По его словам, мигранты, отправляющиеся на заработки в Россию, вносят существенный вклад в кыргызскую экономику.

«Вопрос [трудовой миграции] очень острый и в то же время очень важный. В первую очередь, конечно же, важный для Кыргызстана. Потому что, как вы знаете, трудовые мигранты, их денежные перечисления составляют более $2,5 миллиарда в год. А это поддержка семей, это решение тех же самых социальных вопросов», — сказал Сергей Вакунов.

Он добавил, что сейчас вопрос с трудовой миграцией обострился, поскольку в России меняется законодательство в этой сфере. Однако, по его словам, все изменения касаются нелегальных мигрантов и нарушителей закона.

«Меры, которые предпринимаются, они необходимо вынужденные меры, особенно после этого страшного случая в «Крокус Сити Холле». Россия должна обеспечивать свою безопасность, это хорошо понимается и в Кыргызской Республике», — добавил посол.

Сергей Вакунов также рассказал, что трудовых мигрантов планируют фотографировать при въезде в Россию, а также снимать у них отпечатки пальцев. Сейчас систему прорабатывают в качестве эксперимента. Она позволит отслеживать в потоке мигрантов людей, находящихся в списках «нежелательных гостей для Российской Федерации».

«Эксперимент касается в первую очередь пунктов пропуска в Москве в Шереметьево и на российско-казахстанской границе. Заключаться он будет в том, что будет проводиться фотографирование людей, которые въезжают, и дактилоскопирование. И после этого <...> трудовые мигранты, граждане наших республик братских, могут совершенно спокойно въезжать в Россию», — сообщил Сергей Вакунов.

13 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым с 1 декабря в экспериментальном порядке иностранцы и лица без гражданства будут сдавать биометрию при пересечении границы с РФ. Эксперимент будет проходить в два этапа — с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года и с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года.

На втором этапе для въезда в Россию иностранцы смогут заранее сдать биометрические данные в специальном приложении и подать заявление с информацией о целях поездки в РФ.

Напомним, в России ужесточают миграционную политику. Например, президентом РФ ранее подписан федеральный закон о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312077/
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