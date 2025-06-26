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Общество

Более 67 процентов участников ОРТ преодолели порог в 110 баллов

В этом году 67,3 процента участников Общереспубликанского тестирования преодолели традиционный порог в 110 баллов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева.

По ее словам, средний балл составил 127,3.

В 2024-м в Кыргызстане 61,8 процента участников ОРТ набрали 115 баллов и выше.

По данным Министерства просвещения, в 2025 году в тестировании приняли участие 56 тысяч 160 выпускников. Из них 31 тысяча 721 сдавали тест на кыргызском языке, а 24 тысячи 439 — на русском.

Отметим, что пороговые баллы, необходимые для зачисления в вузы, пока еще не утверждены приказом ведомства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334343/
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