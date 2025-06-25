В Берлине может пройти референдум о запрете на авто. Нужно 170 тысяч подписей

В Берлине может пройти референдум о запрете на автомобили. Об этом пишет DW.

По данным издания, инициатива «Референдум: Берлин без автомобилей» планирует ограничить движение машин почти на всех улицах в пределах кольца городской электрички. Ездить по ним на личном автомобиле человек сможет до 12 раз в год. Исключения хотят сделать для людей с ограниченными возможностями, полиции, аварийных служб, пожарных, сборщиков мусора, такси и городского транспорта. Переходный период — четыре года.

Конституционный суд Берлина решил, что инициатива может продвигать свое предложение и что референдум по этой теме соответствует законодательству. Так он ответил городскому сенату, который в 2022 году посчитал цель законопроекта сомнительной.

Теперь инициатива может переходить к следующей фазе — за четыре месяца собрать подписи не менее 7 процентов жителей Берлина — это около 170 тысяч человек. Если это удастся, пройдет референдум. Летом 2021 года инициатива уже собрала более 50 тысяч подписей.