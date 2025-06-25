22:30
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Берлине может пройти референдум о запрете на авто. Нужно 170 тысяч подписей

В Берлине может пройти референдум о запрете на автомобили. Об этом пишет DW.

По данным издания, инициатива «Референдум: Берлин без автомобилей» планирует ограничить движение машин почти на всех улицах в пределах кольца городской электрички. Ездить по ним на личном автомобиле человек сможет до 12 раз в год. Исключения хотят сделать для людей с ограниченными возможностями, полиции, аварийных служб, пожарных, сборщиков мусора, такси и городского транспорта. Переходный период — четыре года.

Конституционный суд Берлина решил, что инициатива может продвигать свое предложение и что референдум по этой теме соответствует законодательству. Так он ответил городскому сенату, который в 2022 году посчитал цель законопроекта сомнительной.

Теперь инициатива может переходить к следующей фазе — за четыре месяца собрать подписи не менее 7 процентов жителей Берлина — это около 170 тысяч человек. Если это удастся, пройдет референдум. Летом 2021 года инициатива уже собрала более 50 тысяч подписей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334171/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Льготный автокредит можно получить в Кыргызстане на отечественные авто
Управлять легализованными машинами смогут только их владельцы
Участники кругосветного путешествия на электромобилях проехали через Кыргызстан
В Кыргызстане прошел международный автопробег MK Rally
Биринчи жолу кыргызстандык спортчу автомотоспорт боюнча чемпионатта алтын алды
Впервые в истории автомотоспорта страны: у кыргызстанца золото на чемпионате
В Кыргызстане пройдет открытый чемпионат страны по дрифту
Самые популярные автомобили по параллельному импорту в РФ назвали эксперты
В Бишкеке презентовали первый отечественный спорткар KUNAN TAITORU
Третий этап чемпионата Кыргызстана по автоспорту пройдет в Чолпон-Ате
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна
Бизнес
Важно знать: О! не&nbsp;запрашивает коды и&nbsp;не&nbsp;продлевает договор по&nbsp;звонку Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
MBANK зажигает на&nbsp;Иссык-Куле: &laquo;Ари-Ури&raquo; начинается! MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
25 июня, среда
22:19
В Бишкеке проходит выставка «Следы времени», посвященная 90-летию Музея ИЗО В Бишкеке проходит выставка «Следы времени», посвященна...
22:01
Чемпионат Азии по вольной борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали три бронзы
21:48
В Берлине может пройти референдум о запрете на авто. Нужно 170 тысяч подписей
21:23
Страны ЕАЭС обсудили подходы к формированию общего финансового рынка
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 июня: местами дожди