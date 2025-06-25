Аэропорт «Нарын» будет введен в эксплуатацию в августе. Об этом заявлено на совещании в Нарыне с участием заместителя председателя кабинета министров — главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Отмечается, что с началом работы обновленного аэропорта возобновятся внутренние авиарейсы.

Кроме того, на совещании Камчыбек Ташиев подверг критике руководство области, заявив, что большинство рассматриваемых проектов не реализовано.

Так, в Нарыне задержки в строительстве дорог, в том числе по улицам Ленина и Шералиева, вызывают недовольство местных жителей. В связи с этим дано поручение проверить деятельность ООО «Бета групп», ответственного за строительство указанных дорог.

Председатель ГКНБ выдвинул требование завершить указанные основные дороги по улице Шералиева до 10 августа, а по улице Ленина — до 20 сентября. Кроме того, Министерству транспорта даны поручения относительно строительства остальных дорог в регионе.

Отмечено, что органы местного самоуправления должны взять под обязательство ведение работы по благоустройству и освещению населенных пунктов области. Наряду с этим глава управделами президента Каныбек Туманбаев пообещал, что строящиеся в городе ипотечные дома будут закончены и переданы горожанам в течение трех месяцев.

В ходе совещания Камчыбек Ташиев, выслушав просьбы руководителей органов местного самоуправления, выделил необходимые средства на решение транспортной проблемы в городе, строительство спортивного комплекса, центра бытового обслуживания населения в некоторых районах, обеспечение коммунальными услугами, решение внутренних социальных проблем в районах.