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Общество

В Нарынской области до конца года достроят два водохранилища

В Нарынской области до конца года достроят два водохранилища. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, на строительство сезонного водохранилища «Тугол-Суу» в Джумгальском районе выделено $13,34 миллиона (1,2 миллиарда сомов). Строительные работы выполнены на 58 процентов.

«Объект будет сдан в эксплуатацию к концу 2025-го. В результате будет улучшено водоснабжение 3 тысяч 208 гектаров земли и освоено 1 тысяча 602 гектара новых земель. Кроме того, общая стоимость строительства водохранилища «Шамши» в Кочкорском районе составляет более $16 миллионов. Строительные работы выполнены на 70 процентов. Оно тоже будет сдано в эксплуатацию к концу года. В результате будет улучшено водоснабжение 1 тысячи 86 гектаров поливных площадей и освоено 1 тысяча 704 гектара новых земель», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что общая стоимость строительства самотечного канала «Куланак» в Нарынском районе составляет 412 миллионов сомов. В настоящее время выполнено 36 процентов его строительства. Канал будет введен в эксплуатацию к концу 2026-го, что позволит улучшить водоснабжение 4 тысяч 435 гектаров поливной площади.

В 2024 году водные хозяйства Нарынской области пополнились 15 новыми единицами техники на 131 миллион сомов: восемь экскаваторов, три бетоносмесителя, фронтальный погрузчик, кран-манипулятор и два грузовых автомобиля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334103/
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