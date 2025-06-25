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Общество

Бишкекские автобусы выставят в залог. Горкенеш дал согласие

Бишкекский городской кенеш дал согласие на выставление в залог 124 автобусов. Решение принято сегодня на очередной сессии БГК.

Ранее сообщалось, что в столицу в 2024 году поступили 124 автобуса, работающих на сжиженном природном газе, за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

По второму компоненту в 2025-м ожидается поступление 95 автобусов длиной 12,5 метра. Тендерные процедуры уже прошли. Мэрия должна представить кредитору необходимые документы о залоговом обеспечении.

Целью залогового обеспечения является предоставление гарантии, что Кыргызская Республика будет своевременно выплачивать кредит. Поэтому для гарантии возврата кредитных средств автобусы, приобретенные в рамках проекта, должны быть выставлены в качестве залога в соответствии с условиями субкредитного соглашения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334101/
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