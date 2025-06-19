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Общество

Более 120 бишкекских автобусов выставляют в залог

Мэрия Бишкека обращается к городскому кенешу с просьбой дать согласие на выставление в залог 124 автобусов. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ, ТЭК, транспорту коммуникациям и экологии сообщил заместитель мэра Талайбек Байгазиев.

По его словам, в столицу в 2024 году поступили 124 автобуса, работающих на сжиженном природном газе, за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

«Сначала предусматривалось приобретение 250 автобусов, однако первая партия составила 124 автобуса длиной 10,5 метра. По второму компоненту в 2025-м ожидается поступление 95 автобусов длиной 12,5 метра. Тендерные процедуры уже прошли. Итого вместо 250 автобусов планируется приобрести 219. Мэрия Бишкека должна предоставить кредитору необходимые документы о залоговом обеспечении», — сказал Талайбек Байгазиев.

Он добавил, что по третьем компоненту предполагается реконструкция автобусного депо.

В справке-обосновании отмечается, что целью залогового обеспечения является предоставление гарантии, что Кыргызская Республика будет своевременно выплачивать кредит. Поэтому для гарантии возврата кредитных средств автобусы, приобретенные в рамках проекта, должны быть выставлены в качестве залога в соответствии с условиями субкредитного соглашения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333284/
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