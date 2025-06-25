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Общество

Международный фестиваль «Алые маки» на берегу Иссык-Куля объединит пять стран

Фото Минкультуры. Фестиваль «Алые маки»

С 26 июня по 3 июля на побережье озера Иссык-Куль пройдет международный фестиваль «Алые маки». Организаторами проекта выступают Международный союз хореографов Санкт-Петербурга и школа-студия балета «Антре» при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, а также полномочного представительства президента в регионе.

Центральным событием мероприятия является международный конкурс хореографического и песенного исполнительства, который проводится 28 июня на сцене Театра культурного центра «Рух Ордо».

В 2025 году фестиваль объединил участников из пяти стран: Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. В общей сложности в мероприятиях задействовано более 450 участников, а на конкурсной программе ожидается до 600 человек.

Фестиваль «Алые маки» — это не только конкурс, но и насыщенная культурно-образовательная программа. В его рамках проходят мастер-классы, курсы повышения квалификации для хореографов, пленэры для художников, а также интерактивные занятия и интенсивы для детей.

Особым событием в этом году станет мастер-класс по казахскому танцу, который проведет Анвара Сыдыкова, руководитель легендарного ансамбля «Гүлдер» (Казахстан).

Главная цель фестиваля — укрепление дружеских связей между творческими коллективами разных государств, развитие культурного диалога и поддержка молодых талантов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334093/
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