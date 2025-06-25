Деревья в скверах и на аллеях погибают от засухи. Об этом горожане сообщили 24.kg.

В столичном муниципалитете заявили, что опавшая листва в жаркий период — это естественная реакция деревьев на стресс от высоких температур.

По информации МП «Бишкекзеленстрой», в данном сквере ежедневно проводится автополив, в том числе в утренние и вечерние часы, когда испарение минимально. Специалисты продолжают следить за состоянием зеленых насаждений и при необходимости корректируют режим полива.

Напомним, в городе из-за аномальной жары высыхают зеленые зоны. Так, на «Дзержинке» выгорела трава, а деревья сбросили листву. А скверы и аллеи и вовсе погибают от засухи.