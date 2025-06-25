Когда выдадут результаты ОРТ и что делать, если найдена ошибка

Результаты Общереспубликанского тестирования отправлены по регионам.

Отметим, что некоторые читатели 24.kg поинтересовались, когда получат бумажный вариант сертификата ОРТ. В Центре оценки в образовании и методов обучения ответили, что на местах уже должны были получить результаты. В школах сертификаты обычно выдают во время вручения аттестатов. В 2025 году церемония вручения пройдет 30 июня.

Выпускники прошлых лет получают сертификаты в районных/городских отделах образования, где велась регистрация на ОРТ.

По данным ЦООМО, не исключены проблемы после получения результатов ОРТ.

Наиболее часто возникающий вопрос — в сертификате абитуриента допущены опечатки в фамилии, имени или отчестве. Для исправления ошибки необходимо принести в офис ЦООМО оригинал сертификата, копию паспорта (или свидетельства о рождении для лиц, не достигших 16 лет), а также заявление. Если человек находится в регионе, то нужно отправить почтой.

Также бывает, что после регистрации на тест абитуриент поменял фамилию, и теперь личные данные не совпадают с указанными сведениями в сертификате. Для замены необходимо принести его в офис ЦООМО вместе с копией свидетельства о смене фамилии, копией паспорта и заявлением.

Если же в сертификате абитуриента нет результатов предметного теста, то следует написать заявление в ЦООМО. После проверки будет принято решение о замене. Документы для этого потребуются аналогичные — сертификат, копия паспорта и заявление.

Может быть и так, что в сертификате указаны результаты предметного теста, который абитуриент не сдавал. Такой сертификат тоже подлежит замене.