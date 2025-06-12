Аттестаты выпускникам школ в Кыргызстане вручат 30 июня

В Кыргызстане во всех общеобразовательных организациях 30 июня в 9.00 пройдет церемония вручения документов государственного образца — свидетельств об основном общем образовании девятиклассникам и аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 11-х классов.

По данным Министерства просвещения, ответственность за обеспечение мер безопасности во время вручения документов возлагается на руководителей образовательных организаций.

В 2024/25 учебном году 9-й класс оканчивают 134 тысячи 681 ученик, 11-й класс — 80 тысяч 540.