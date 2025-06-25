МП «Тазалык» с 1 июля будет вывозить мусор из пригородных сел. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, вывоз твердых бытовых отходов на территориях МТУ «Новопавловка», «Лебединовка», «Нижняя Ала-Арча», «Аламедин» и «Кок-Жар» будет осуществляться теперь муниципальным предприятием.

Уточняется, что с 1 июля абоненты этих территорий будут получать квитанции для оплаты услуг по вывозу мусора.

Муниципалитет призывает не вносить оплату сторонним частным компаниям, а пользоваться только официальными каналами МП «Тазалык».

Напомним, тарифы за вывоз ТБО установлены решением Бишкекского городского кенеша от 31 января 2023 года и составляют: