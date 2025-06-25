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Общество

МП «Тазалык» с 1 июля будет вывозить мусор из пригородных сел

МП «Тазалык» с 1 июля будет вывозить мусор из пригородных сел. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, вывоз твердых бытовых отходов на территориях МТУ «Новопавловка», «Лебединовка», «Нижняя Ала-Арча», «Аламедин» и «Кок-Жар» будет осуществляться теперь муниципальным предприятием.

Уточняется, что с 1 июля абоненты этих территорий будут получать квитанции для оплаты услуг по вывозу мусора.

Муниципалитет призывает не вносить оплату сторонним частным компаниям, а пользоваться только официальными каналами МП «Тазалык».

Напомним, тарифы за вывоз ТБО установлены решением Бишкекского городского кенеша от 31 января 2023 года и составляют:

  • для населения — 42,23 сома с человека в месяц;
  • для пенсионеров — 23,18 сома с учетом НДС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333971/
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